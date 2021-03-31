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الأربعاء، 31-03-2021 11:50 م

رئيس مجلس الأعيان يدعو لتعديل قانون الانتخاب الحالي

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الوكيل الاخباري -  دعا رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز إلى اجراء تعديل على بعض النقاط في قانون الانتخاب الحالي لإفراز مجالس نيابية قوية وقادرة على تلبية طموح الأردنيين في المجال السياسي.
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وكشف الفايز خلال زيارته الاربعاء، جماعة عمان لحوارات المستقبل، مهنئا بمقرها الجديد، عن عقد لقاءات مع مختلف الأطياف والنخب للاستماع لهم اولا في اطار محاولة بلورة افكار من شأنها خدمة الصالح العام، ولاسيما أن هناك الكثير من الافكار البناءة التي تحقق ما نحتاجه لنواصل مسيرة البناء في مختلف المجالات.

وقال إن قوة الاحزاب تحتاج إلى وقت طويل وتغيير في ثقافتنا ومناهجنا التربوية وفقا للتطورات التي نعيشها مع المحافظة على تعاليمنا الاسلامية، مشيرا إلى إننا نعيش في دولة ملكية دستورية، فصلاحيات الملك كلها واردة في الدستور، ونحن بحاجة إلى أحزاب قوية والتي نفتقر إليها حاليا.

 




 

 


 

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