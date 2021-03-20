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السبت، 20-03-2021 11:42 ص

وفق الوضع الوبائي الراهن

مصدر حكومي لـ الوكيل: لا يمكن التنبؤ بالحظر الشامل طويل الأمد

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توضيحية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أعرب مصدر حكومي عن تفاؤله ، بتراجع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ، خلال الأيام القليلة القادمة.

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وأشار المصدر ، السبت لـ"الوكيل الإخباري" ، أن مدى التزام المواطنين يُساهم في إمكانية عودة الحياة إلى طبيعتها ، من خلال ارتداء الكمامة ، والعمل بالتباعد الجسدي ، والابتعاد عن التجمعات .

 

" نتمنّى أن يكون فصل الصيف القادم ، بعيدا عن الإجراءات الصارمة ، والحظر الشامل الجمعة ، والحظر الجزئي الليلي ، وإغلاق العديد من المنشآت الاقتصادية، والتفاؤل يبقى موجودا " ، وفق ما صرح به.

 

وبيّن أن الحكومة تبتعد بشكل واضح من خلال تصريحات صحافية لمسؤوليها عن الحظر الشامل ، نتيجة للتبعات التي تُلقي بظلالها على الأردنيين ، سواء أكانت التبعات الاقتصادية أو الاجتماعية ، وقال " الحظر الشامل طويل الأمد خيار بعيد ، ولكن قد تطرأ مُستجدّات في هذا الشأن ، وفق تطورات الوضع الوبائي الراهن" .

 

وزاد " الاجتماعات الحكومية مستمرة لبحث الوضع الوبائي الراهن ، ولا يمكن التنبؤ حول الإجراءات القادمة ، فهنالك توصيات يتم دراستها ، لاتخاذ القرار الحكومي المناسب ، للحفاظ على صحة وسلامة الأردنيين ".

 

 

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