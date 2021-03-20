مصدر حكومي لـ الوكيل: لا يمكن التنبؤ بالحظر الشامل طويل الأمد

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أعرب مصدر حكومي عن تفاؤله ، بتراجع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ، خلال الأيام القليلة القادمة.
وأشار المصدر ، السبت لـ"الوكيل الإخباري" ، أن مدى التزام المواطنين يُساهم في إمكانية عودة الحياة إلى طبيعتها ، من خلال ارتداء الكمامة ، والعمل بالتباعد الجسدي ، والابتعاد عن التجمعات .
" نتمنّى أن يكون فصل الصيف القادم ، بعيدا عن الإجراءات الصارمة ، والحظر الشامل الجمعة ، والحظر الجزئي الليلي ، وإغلاق العديد من المنشآت الاقتصادية، والتفاؤل يبقى موجودا " ، وفق ما صرح به.
وبيّن أن الحكومة تبتعد بشكل واضح من خلال تصريحات صحافية لمسؤوليها عن الحظر الشامل ، نتيجة للتبعات التي تُلقي بظلالها على الأردنيين ، سواء أكانت التبعات الاقتصادية أو الاجتماعية ، وقال " الحظر الشامل طويل الأمد خيار بعيد ، ولكن قد تطرأ مُستجدّات في هذا الشأن ، وفق تطورات الوضع الوبائي الراهن" .
وزاد " الاجتماعات الحكومية مستمرة لبحث الوضع الوبائي الراهن ، ولا يمكن التنبؤ حول الإجراءات القادمة ، فهنالك توصيات يتم دراستها ، لاتخاذ القرار الحكومي المناسب ، للحفاظ على صحة وسلامة الأردنيين ".
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة