لجنة الأوبئة : نبحث في ساعات الحظر الليلي

الوكيل الإخباري - أكد مصدر طبي في اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، أن إعادة النظر بساعات الحظر الجزئي الليلي ، يتطلّب دراسة مشتركة من قبل عدد من الجهات، ولا يمكن "حسم ذلك" .





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ولفت المصدر ، الثلاثاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الوضع الوبائي الراهن ، يتطلب الاستمرار في الحظر الجزئي الليلي "المعمول به حاليا" ، وأردف قائلا " نبحث في ساعات الحظر الليلي ".

وأشار، أنه سيتم إعادة النظر في هذا الأمر ، في حال تحّسن المنحنى الوبائي ، وتابع " نعلم مدى التبعات الاقتصادية ، التي تثقل كاهل المواطنين ، إلا أنّ المصلحة العامة ، والحفاظ على صحة الأردنيين ، تتطلب استمرار العمل بالإجراءات الصارمة".

"ارتفاع وتيرة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ، يؤرق الجهات الحكومية والشعبية ، وهذا يتطلّب تضافر الجهود من أجل العمل على تسطيح المنحنى الوبائي" ، وفق المصدر .

وكانت أصوات الأردنيين علت من أجل المطالبة بتقليص ساعات الحظر الجزئي ، خاصة في فصل الصيف.

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