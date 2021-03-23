الثلاثاء 23-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

89 إنذارا لمنشآت مخالفة للشروط الصحية في عمان

التربية لـ الوكيل : لا نية لتغيير مدة الحصة في رمضان

الأمانة : خصومات على الضرائب والرسوم

82 مستوطنا يقتحمون الأقصى

رئيس الوزراء المصري يصل الى عمان

لجنة الأوبئة : نبحث في ساعات الحظر الليلي

التربية : قوائم تعيين المعلمين الأحد

إغلاق طريق وادي عربة بسبب الغبار الكثيف

لجنة الأوبئة : لا توصيات بشأن شهر رمضان

وزارة الصناعة والتجارة تكشف لـ الوكيل عن أسباب ارتفاع أسعار المواد التموينية

الثلاثاء، 23-03-2021 12:04 م

مطالبات شعبية في هذا الشأن

لجنة الأوبئة : نبحث في ساعات الحظر الليلي

حظلا
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أكد مصدر طبي في اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، أن إعادة النظر بساعات الحظر الجزئي الليلي ، يتطلّب دراسة مشتركة من قبل عدد من الجهات، ولا يمكن "حسم ذلك"  .

اضافة اعلان
ولفت المصدر ، الثلاثاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الوضع الوبائي الراهن ، يتطلب الاستمرار في الحظر الجزئي الليلي "المعمول به حاليا" ، وأردف قائلا " نبحث في ساعات الحظر الليلي ".

 

وأشار، أنه سيتم إعادة النظر في هذا الأمر ، في حال تحّسن المنحنى الوبائي ، وتابع " نعلم مدى التبعات الاقتصادية ، التي تثقل كاهل المواطنين ، إلا أنّ المصلحة العامة ، والحفاظ على صحة الأردنيين ، تتطلب استمرار العمل بالإجراءات الصارمة".

 

"ارتفاع وتيرة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ، يؤرق الجهات الحكومية والشعبية ، وهذا يتطلّب تضافر الجهود من أجل العمل على تسطيح المنحنى الوبائي" ، وفق المصدر .

 

وكانت أصوات الأردنيين علت من أجل المطالبة بتقليص ساعات الحظر الجزئي ، خاصة في فصل الصيف.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مخ

89 إنذارا لمنشآت مخالفة للشروط الصحية في عمان

التعليم الإلكتروني

التربية لـ الوكيل : لا نية لتغيير مدة الحصة في رمضان

امان

الأمانة : خصومات على الضرائب والرسوم

الاردن والامارات

استثمار إماراتي غذائي بمليوني دينار في السلط الصناعية

1616492712440

رئيس الوزراء المصري يصل الى عمان

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-بمنطقة-العبدلي-في-عمان-تصوير-أسامة-الرفاعي

التربية : قوائم تعيين المعلمين الأحد

أخبار متعلقة
12201917121612892191174

عجلون: 120 ألف دينار منحة لإنشاء محطة شحن كهرباء للسيارات

32021515547796913843

الحكومة تعلن قرارات هامة نتيجة للوضع الوبائي الراهن

العمري

صديق العمري يروي اللحظات الأخيرة قبل الحادثة المفجعة

ممم

الخارجية لـ الوكيل : أصدقاء العمري مصرون على السفر مع جثمانه

320213134826893534254

أسماء متداولة لوزراء جدد تعصف بمواقع التواصل

2202122174016496974062

الأردنيون ينقسمون حول الحظر الشامل الجمعة