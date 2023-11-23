رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية

الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية.



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة حول واجبات ومهام التشكيلات والوحدات التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية وجاهزيتها في تنفيذ الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية.



وأشاد اللواء الركن الحنيطي بالمستوى المتميز والاحترافية العالية في تنفيذ الواجبات المناطة والمعنويات العالية التي يتمتعون بها منتسبو افراد وتشكيلات ووحدات المنطقة.

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