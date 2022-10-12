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الأربعاء، 12-10-2022 04:43 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة سلاح الجو الملكي

ببب


الوكيل الإخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأربعاء، قيادة سلاح الجو الملكي، وكان في استقباله قائد السلاح العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور المساعد للعمليات والتدريب إلى إيجاز قدمه قائد سلاح الجو عن المهام والواجبات المناطة بالسلاح، وسير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، والواجبات والمهام والخطط المستقبلية التي سينفذها السلاح.


وفي سياق متصل زار رئيس هيئة الأركان المشتركة مركز تدريب المسيطر الجوي المشترك JTAC))، واستمع إلى ايجاز قدمه آمر المركز عن آلية عمل المركز في تدريب وتأهيل ضباط وأفراد القوات المسلحة للعمل كمسيطر جوي مشترك وتنفيذ الاسناد الجوي القريب وتوجيه الطائرات على الأهداف المطلوبة.


وأكد اللواء الركن الحنيطي خلال الزيارة على استمرار القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بتطوير منظومة سلاح الجو الملكي بما يعزز قدرة السلاح على حماية سماء الوطن والدفاع عن حدوده، وتنفيذ المهام الواجبات المناطة به.


حضر الزيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، وعدد من ضباط سلاح الجو الملكي.


 




 

 


 

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