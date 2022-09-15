الخميس 15-09-2022
الوكيل الاخباري

آليات جديدة وتوسيع نطاق البحث بموقع عمارة اللويبدة

الاحتلال يعتقل تسعة فلسطينيين من الخليل

بعد حادث اللويبدة .. الأمانة عن اصدار تراخيص البناء : دورنا تنظيمي وليس فني

فرصة لا تعوض .. الذهب يهوي عالمياً ورفع أسعار الفائدة بات مؤكداً

والدة الطفلة الناجية: رضيعتي حمتها شمعة ومنفس صغير تحت الأنقاض وقدرة الله عز وجل

للأردنيين.. أسعار الذهب عند أدنى مستوى منذ عامين

انخفاض كبير بأسعار الذهب في المملكة الخميس

الدوريات الخارجية تكشف عن الطرق التي تشهد نشاطاً مرورياً - أسماء

طرح عطاء لشراء 100-120 ألف طن من الشعير

الخدمات الطبية: عودة استقبال المرضى في العيادات الخارجية بضاحية الأمير راشد الأحد

الخميس، 15-09-2022 09:58 ص

بعد حادث اللويبدة .. الأمانة عن اصدار تراخيص البناء : دورنا تنظيمي وليس فني

810ae631-6d43-4323-9b18-f1fb640845af


الوكيل الإخباري - قال نائب مدير امانة عمان للمناطق والبيئة المهندس حسام النجداوي، إن دور الأمانة تنظيمي، وليس فنياً في إصدار التراخيص الإنشائية للأبنية بناء على مخططات صادرة عن مكتب هندسي ومصادق عليها من قبل نقابة المهندسين، وتصدر الأمانة أذونات الأشغال للأبنية بعد الانتهاء من إنشائها بشكل مطابق لمخططات الترخيص.

اضافة اعلان


ودعا النجداوي المواطنين إلى الاستعانة بالمكاتب الهندسية المرخصة عند إجراء أي تعديلات أو إضافات على الأبنية القائمة أو عمل صيانة لها أو عمل حفريات ضمن الأبنية القائمة أو في محيطها، أو عند ملاحظة أي تشققات أو خلل في الأبنية، وضرورة الإبلاغ عنها لاتخاذ الإجراءات من الجهات المختصة، موضحا أنه لم يتم إيصال أي شكوى عن عمليات حفر أو صيانة للبناء المنهار في جبل اللويبدة.


وعن البناء المجاور للعمارة المنهارة، أشار إلى أنه في عام 2019 جرى تقديم طلب ترخيص لهذا البناء، واستوفى جميع المتطلبات والمخططات الهندسية الأصولية المصادق عليها من نقابة المهندسين، وجرى رفعها للأمانة التي أصدرت رخصة البناء، مبينا أنه تم الانتهاء من البناء قبل عام وستة أشهر، ولم تتأثر المباني الأخرى الملاصقة للمبنى بعملية البناء.


من جانبه، قال مدير الدائرة الإعلامية ناصر الرحامنة إن لجنة السلامة العامة أخلت من بداية العام جزئيا أو كلياً 13 مبنى، بينما استملكت الأمانة العديد من المواقع التي تشكل خطرا على السلامة العامة، مثل سفح الجوفة وحي أبو مرهف في صويلح، وحي خالد بن الوليد في الجوفة الذي استملكت به الأمانة 29 قطعة لأنها منطقة انهيارات.


وأشار الرحامنة إلى أنه فيما يتعلق بالمباني التراثية، فإن هذا الأمر محكوم بقانون حماية التراث العمراني الصادر في عام 2005، حيث يتم رصد المباني التراثية وتصنيفها، وتدرس اللجنة الفنية للتراث طلبات تطوير المباني التراثية من خلال مكتب هندسي متخصص ويقوم بعمل دراسات إنشائية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1663226417026

الأردن يشارك في مؤتمر صندوق المناخ الأخضر

main_image6322ccda60ba2

آليات جديدة وتوسيع نطاق البحث بموقع عمارة اللويبدة

1-12

الدوريات الخارجية تكشف عن الطرق التي تشهد نشاطاً مرورياً - أسماء

305277901_2381158888690269_8736159901090701589_n

مدير عام الخدمات الطبية يتفقد مستشفى اللطرون العسكري

306965626_2381218195351005_567444103822464315_n

الخدمات الطبية: عودة استقبال المرضى في العيادات الخارجية بضاحية الأمير راشد الأحد

FcrIXn6XwAI04sS

لليوم الثالث ... البحث عن ناجين تحت أنقاض عمارة اللويبدة متواصل - صور

أخبار متعلقة
170dbcb2-412d-45b4-ad6e-0e608f205fc3

الأمانة: اخلاء 4 عمارات مجاورة للعمارة المنهارة في اللويبدة

d9f77967-0a10-4d45-bf6b-65d8aeb9f90f

الأمن: اخراج شخص على قيد الحياة من تحت الأنقاض في اللويبدة

1791547_4493446

الأمانة: عمر البناء الذي انهار في اللويبدة يتجاوز ٤٨ عاماً

maxresdefault

اعتبارا من الغد .. إغلاق طرق في عمّان بشكل كلي أو جزئي لمدة شهر

79118_0_1661060230

الأمانة تطلق مخيم للأطفال "بالأردن بنكبر"

278947_5_1585652076

ندوة تعاين دور إربد في المئوية الاولى للمملكة