رئيس هيئة الأركان المشتركة يعود النقيب الطيار الهباهبه

الوكيل الاخباري - عاد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، النقيب الطيار ريان حسن محمد الهباهبه، في مدينة الحسين الطبية، وذلك إثر سقوط طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي والتي كان يقودها أثناء قيامه برحلة تدريبية اعتيادية في أحد ميادين التدريب الجوي جنوب المملكة، وكان في استقبال رئيس هيئة الأركان المشتركة مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات.



واطمأن اللواء الركن الحنيطي على الوضع الصحي للطيار، موجهاً بضرورة تقديم كافة أشكال الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة، متمنياً له الشفاء العاجل.

اضافة اعلان