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رئيس هيئة الأركان يرعى حفل تسليم الكؤوس للتشكيلات والوحدات العسكرية

الإثنين، 13-03-2023 05:55 م

رئيس هيئة الأركان يرعى حفل تسليم الكؤوس للتشكيلات والوحدات العسكرية

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الوكيل الاخباري - رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، حفل تسليم الكؤوس للتشكيلات والوحدات الفائزة بكأس رئيس هيئة الأركان المشتركة لمختلف النشاطات لعام 2022.

وقال اللواء الركن الحنيطي "إن تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية تجني ثمرة جهودها وتنال ما هي عازمة عليه بالمنافسة والتدريب والعمل المتواصل الدؤوب الذي أوصلها إلى أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية، وان هذا التكريم ما هو إلا حافز للجميع لبذل المزيد من العمل والعطاء".

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