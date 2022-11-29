رئيس هيئة الأركان يلتقي وفداً عسكرياً بحرينياً

الوكيل الاخباري - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، اليوم الثلاثاء في مكتبه بالقيادة العامة، وفداً عسكرياً بحرينياً برئاسة قائد الدروع الملكية البحرينية اللواء الركن راشد بن عبدالله النعيمي.



وبحث الحنيطي مع الوفد، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والملحق العسكري البحريني في عمّان، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

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