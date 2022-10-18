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الثلاثاء، 18-10-2022 10:21 م

رابطة الكتاب الأردنيين تختتم فعاليات المهرجان الشعري للرابطة بإربد

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الوكيل الاخباري - اختتمت رابطة الكتاب الأردنيين مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات المهرجان الشعري والأسبوع الثقافي للرابطة، الذي أقامته في بيت عرار الثقافي، ضمن فعاليات احتفالية إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022.

وخلال الأمسية التي أدارها الشاعر علي النوباني قدم الشعراء الدكتور زهير توفيق، والدكتور مهند ساري، والدكتور عمر العامري والشاعر تيسير الشماسين، مجموعة من النصوص والقراءات الشعرية التي عالجت الحالة الإنسانية والوجودية.

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