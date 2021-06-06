رابطة الكتاب تحتفي بالروائي جلال برجس



الوكيل الاخباري -

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احتفت رابطة الكتاب مساء أمس السبت في مقرها الرئيس بعمان، بالروائي جلال برجس لفوزه بالجائزة الدولية للرواية العربية (البوكر) لعام 2021 عن روايته "دفاتر الورّاق".وفي الاحتفائية التي أدارها عضو الهيئة الإدارية في الرابطة القاص مخلد بركات، قال رئيس الرابطة الشاعر أكرم الزعبي في كلمة له؛ إن الفوز للأردن أولاً وللرابطة ثانياً وللروائي برجس ثالثاً، منوها أن هذه الرابطة التي تضم في جنباتها أهم وابرز الاسماء من الكتاب والمثقفين على الساحة المحلية والعربية والدولية، وهي الممثل الحقيقي لهم.