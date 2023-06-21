رابط إلكتروني لتدقيق بيانات المتقدمين لوظائف الفئة الثالثة بـ"الجمارك"

الوكيل الاخباري - أعلن أمين عام ديوان الخدمة المدنية المهندس مبارك الخلايلة، إنهاء الديوان مرحلة فرز، وتدقيق الطلبات المقدمة، للتنافس على وظائف الفئة الثالثة المعلن عنها سابقاً من خلال دائرة الجمارك في الصحف وموقعه الإلكتروني والبالغ عددها (86) وظيفة.



وبين أن بإمكان المتقدمين على هذه الوظائف الإطلاع على حالة الطلب، إن كان معتمدا أو غير معتمد، من خلال الرابط الإلكتروني: http://tasweeq.csb.gov.jo/notes/ وذلك ابتداء من اليوم ولغاية نهاية يوم 23 حزيران الحالي.



كما يمكن للمتقدمين الإطلاع من خلال الرابط على مجموع نقاطهم التنافسية، وآلية احتسابها وفقاً للمؤهلات العلمية والدورات التدريبية، وإجازة مزاولة المهنة وشهادات التدريب المهني، والخبرات العملية المصدقة والمسجلة في بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المرفقة في طلب التوظيف.

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