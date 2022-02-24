ردم 6 آبار مهجورة في قضاء رحاب

الوكيل الإخباري

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- ردمت بلدية رحاب الجديدة منذ إطلاق حملة ردم وإغلاق الآبار القديمة والمهجورة التي أطلقتها وزارة الإدارة المحلية، 6 آبار مهجورة ومكشوفة في مناطق البلدية كافة.وقال رئيس لجنة البلدية مدير قضاء رحاب محمد السرحان، إن الآبار التي جرى ردمها كانت تشكل خطرا على المواطنين والسلامة العامة، لافتا إلى أن البلدية تعمل على مواصلة حملتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.وثمن السرحان تعاون المواطنين مع البلدية في الإبلاغ عن أماكن تلك الآبار والمنتشرة غالبا في الأراضي الزراعية والأودية، مؤكدا أنه لا يتم إهمال أية ملاحظة تصل للبلدية حول هذا الموضوع وسيتم التعامل معها فورا وبكل جدية.