وزارة التربية ستؤمن للطلبة آلة حاسبة في امتحان التوجيهي

الوكيل الاخباري - ستسمح وزارة التربية والتعليم للطلبة باستخدام آلة حاسبة في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) وللمرة الأولى، بهدف توفير الجهد على الطلاب، وفق الوزارة.



وقال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة محمد كنانة، في تصريحات صحفية، إن الوزارة تؤمن الآلة الحاسبة وتبقى على مقعد إلى حين نهاية الامتحانات لاسترجاعها من الطالب.



وأوضح أن واضع الأسئلة غير معني بوجود آلة حاسبة أو غيابها، لكن الآلة الحاسبة خدمة إضافية تقدمها الوزارة للطالب ولا سيما أن بعض وحدات المباحث المطورة الجديدة، كان من غايتها أن يستخدم الطالب الآلة الحاسبة.

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