رسالة مؤثرة لسمو الاميرة هيا بنت الحسين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت سمو الأميرة هَيَا بنت الحسين عبر صفحتها على انسجرام قصيدة مؤثرة للكاتبة والشاعرة الاميركية ماري إليزابيث فراي بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لرحيل جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه .



وتقول كلمات القصيدة :



لا تقفي نائحةً على قبري، فلستُ موجوداً فيه، أنا لا أنامُ.

أنا أَلفُ ريحٍ تهبُ،أحجارُ ماسٍ على الثلج تملعُ.

أنا شعاعُ الشمسِ على السنابلِ إذا أينعَ الزرعُ،أنا مطرُ الخريفِ اللطيف.

وإذا ما صحوتِ ساعةَ السكونِ في الصباحِ،فأنا انطلاقُ الطير الخاطفِ إلى كبد السماءِ،مطمئنة البالِ تَحومُ.

وأنا إذا ما جَنَّ الليلُ سنا النجمِ الخافت.

لا تقفي باكيةً على قبري،فلستُ موجوداً فيه،أنا لا أموتُ.



وكتبت سموها بعد نهاية القصيدة : "جلالة الملك الحسين بن طلال ، حي في قلوبنا اليوم ودائما " .

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