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الثلاثاء، 09-02-2021 10:32 ص

رفد طريق المفرق الخالدية بوسائل السلامة المرورية

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الوكيل الاخباري - رفدت مديرية اشغال المفرق من خلال قسم السلامة المرورية، طريق المفرق الخالدية باللوحات الارشادية والتحذيرية والسلامة المرورية، حسب مدير المديرية المهندس ايمن السعايدة.

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وقال السعايدة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، ان المديرية بصدد استحداث مطبات نموذجية في اجزاء من الطريق، لا سيما ضمن التجمعات السكنية ومناطق تداخل السير، بما يحافظ على السلامة العامة والحد من حوادث السير، اضافة الى طلاء وتخطيط اطراف الطريق لتمكين السائقين من معرفة جوانب الطريق ورؤيتها بشكل واضح في ساعات المساء والليل، مؤكدا ان الطريق يشهد حركة سير كثيفة كونه يربط قضاء الخالدية بمدينة المفرق.


يذكر ان أهالي قضاء الخالدية كانوا قد ناشدوا في وقت سابق مجلس محافظة المفرق ومديرية أشغال المحافظة لرفد طريق الخالدية - المفرق باللوحات الإرشادية والتحذيرية والعواكس الفسفورية لتسهيل الحركة عليه لا سيما في ساعات المساء والليل.


وبينوا ان الطريق الذي يبلغ طوله 13 كيلو مترا يمر بعدد من المزارع والمنشآت الصناعية والتجمعات السكانية ويحوي أجزاء ذات انعطافات وأخرى محدودة الرؤية، ما يتطلب وضع لوحات ارشادية وتحذيرية لتنبيه السائقين بالمناطق الخطرة والانعطافات لأخذ الحيطة والحذر.


--(بترا)

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