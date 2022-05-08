رفع سقف تمويلات الضباط والافراد من صندوق الائتمان العسكري - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام صندوق الائتمان العسكري مهند شحادة عن رفع سقف تمويلات السكنية للضباط من 32 ألف دينار إلى 40 ألف و للأفراد من 16 ألف إلى 20 ألف دينار .

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وأضاف شحادة اليوم الأحد عبر إذاعة "جيش أف أم" أنه تم رفع تمويلات الشخصية للأفراد من 6 آلاف إلى 7،500 ألف دينار .



وتابع " قررت الهيئة الإدارية لصندوق الإئتمان العسكري رفع نسبة تمويل الإيجارة من 70% إلى 85% ".



وأكد شحادة أن نسبة الإيجارة والمرابحة ثابتة ولا تغيير عليها وذلك للتسهيل على منتسبي الصندوق مشيرا إلى أن الصندوق يوفر 110 ملايين دينار تمويلات للعام الحالي.

