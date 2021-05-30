زراعة المفرق: تجهيز قسم المختبرات النباتية ومحجر صرة البيطري العام الحالي

الوكيل الاخباري - توقع مدير زراعة محافظة المفرق الدكتور عماد العياصرة تجهيز مشروعي قسم المختبرات النباتية ومحجر صرة البيطري وتشغيلهما العام الحالي.

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وقال الدكتور العياصرة ، اليوم ، إن وزارة الزراعة اتفقت مع المقاولين المنفذين للمشروعين اجراء بعض التعديلات قبل تشغيلهما هذا العام.



وبين أن قسم المختبرات يضم أقسام المتبقيات السمية والفطريات والفيروسات والبكتيريا للارتقاء بالخدمات والفحوصات التي تعنى بالصحة النباتية ما ينعكس إيجابا على الواقع الزراعي في محافظة المفرق التي تعد الأولى على مستوى المملكة في الإنتاج الزراعي.



ولفت إلى أن مختبر المتبقيات السمية سيسهم في تسريع الحصول على نسبة نتائج فحوصات الخضار والفواكه المعدة للتصدير الخارجي.



واوضح أن محجر صرة البيطري البالغة كلفة إنشائه نحو مليون دينار ضمن منحة القمح الأميركية وعلى مساحة 20 دونما ، سيعتمد حال تشغيليه محجرا بيطريا دوليا للتصدير الخارجي والاستيراد، مشيرا إلى أن المحجر يشتمل على 4 حظائر بمساحة إجمالية تبلغ 4 آلاف متر مربع وعيادة بيطرية وجناح للجمارك للتخليص على المستوردات و4 مشارب داخل الحظيرة ومعلف.

المصدر - بترا