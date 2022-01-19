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الأربعاء، 19-01-2022 04:14 م

زراعة المفرق تدعو المزارعين للتقدم بطلب كشف أضرار الصقيع

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الوكيل الاخباري - دعت مديرية زراعة المفرق المزارعين في المحافظة إلى التوجه للمديرية لتقديم طلبات الكشف لتقدير أضرار الصقيع على مزروعاتهم ومحاصيلهم.

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وقالت المديرية، في بيان الأربعاء، إنه جرى تقديم النصح والإرشاد للمزارعين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة الواجب اتباعها في ظروف الصقيع لحماية تلك المزروعات والمحاصيل من "الصقيع"، لافتة إلى أنه جرى أيضا توجيه الإرشادات اللازمة لمربي الثروة الحيوانية بأصنافها كافة وأصحاب مزارع الدواجن؛ لأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية ثرواتهم الحيوانية والدواجن جراء تشكل الصقيع في مناطقهم.

 




 

 


 

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