محافظ معان لـ"الوكيل الاخباري": لا إغلاقات في الطرق وبعضها سالك بحذر شديد - تفاصيل

الوكيل الاخباري - كشف محافظ معان فراس الفاعور عن أن جميع الطرق في المحافظة سالكة، ولا يوجد معيقات أو عوائق، حتى في لواء الشوبك، فإن جميع الطرق سالكة، مؤكداً على ضرورة أخذ الحذر والحيطة عند التنقل بسبب الظروف الجوية السائدة.

اضافة اعلان

وقال الفاعور في تصريح لموقع "الوكيل الاخباري" أن جميع الطرق سالكة باستثناء الطريق الملوكي فهو سالك وبحذر شديد بسبب تشكل الصقيع والانجماد، مؤكداً أن الآليات قامت برش الملح لإذابة الجليد، داعي إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

وأشار أن طريق الراجف أيضاً فهو سالك بحذر شديد جداً بسبب الانجماد الشديد، حيث عملت الآليات كذلك على رش الملح، داعياً الى عدم التنقل الا للضرورة القصوى، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر بسبب الانزلاقات التي تتشكل بفعل الانجماد.

وبين أن غرفة الطوارئ في محافظة معان تعمل بشكل مستمر، حيث تم إغلاق طريق رأس النقب لمدة لا تزيد عن ساعة بسبب الضباب الكثيف الملامس لسطح الأرض، والذي حجب الرؤية الأفقية كلياً عن الطريق، ثم أعيد فتحه.

ودعا الفاعور المواطنين عبر "الوكيل الاخباري" الى ضرورة الحذر وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى، كما دعا الى أخذ الحيطة والحذر عند استعمال وسائل التدفئة المختلفة سواء التي تعمل بالكاز أو الغاز أو الكهربائية، مشيراً أنه لا يوجد انقطاعات في التيار الكهربائي، والحياة تسير بشكل اعتيادي في مثل هذه الظروف الجوية السائدة.