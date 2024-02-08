زراعة بني كنانة: كميات الهطول المطري تبشر بموسم جيد

الوكيل الإخباري - قال مدير مديرية زراعة بني كنانة المهندس أحمد الخصاونة، إن قراءات كميات الأمطار التي هطلت حتى الآن تبشر بموسم زراعي جيد هذا العام.

اضافة اعلان



وأضاف أن كميات الهطول المطري لغاية الأول من شباط الحالي من حيث التوزيع المطري والأيام الماطرة البالغ عددها 26 يوما، لها تأثير جيد على القطاع النباتي بشكل عام، سواء الأشجار المثمرة أو المحاصيل الزراعية الشتوية والصيفية، حيث ستساهم كمية الأمطار بتحسين التمايز الزهري والعقد ونمو الثمار مستقبلا.



وبين أن هذه الأمطار لها تأثير ممتاز في تفرع ونمو واستطالة المحاصيل الحقلية الشتوية، كما سيساعد على إطالة عمر فترة الإزهار للنباتات، وذلك لإتاحة الفرصة للنحل بجني الرحيق وحبوب اللقاح وبالتالي تقوية الخلايا والحصول على إنتاج جيد من العسل، إضافة إلى أن الزراعات الصيفية أيضا ستستفيد من الهطول المطري الذي سيحتفظ برطوبة التربة لفترة طويلة قادمة، ما سيساهم في زيادة إنتاج المحاصيل الصيفية مثل البامية والفقوس والبقوليات بأنواعها.



وعن المياه الجوفية أشار الخصاونة، إلى أن الأمطار التي هطلت تعتبر رافدا أساسيا وسوف تعمل على زيادة تدفق المياه السطحية في الينابيع وزيادة مخزون المياه الجوفية، التي ستروي البساتين الشجرية المثمرة في الأيام القادمة وعند الحاجة.



ودعا المزارعين إلى ضرورة المتابعة الحثيثة للأشجار المثمرة وخصوصا اللوزيات في مرحلة الإزهار، وذلك تحسبا من الإصابة بمرض العفن البني (المونيليا) ومتابعة المحاصيل الحقلية، خوفا من الإصابة بالأمراض الفطرية مثل مرض "صدأ الأوراق"، وبخاصة على محصولي القمح والشعير.



كما دعا المزارعين والمواطنين إلى المباشرة في عمليات الزراعة وذلك نظرا للظروف الجوية المناسبة، والعمل على زراعة الحدائق المنزلية بالخضروات الشتوية المختلفة، خاصة مع هطول كميات مطرية مناسبة تساعد على عملية الإنبات المبكر لجميع المزروعات، مشيرا إلى أن هذه الفترة مناسبة جدا لإجراء العمليات الزراعية الهامة من تقليم وحراثة وتسميد للأشجار المثمرة، كأشجار الزيتون.