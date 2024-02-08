الخميس 08-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الغذاء والدواء تصدر تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024

رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: فشل عقد صفقة الأسرى "وصمة عار" لإسرائيل

عاجل توضيح حول تذاكر المباراة النهائية لكأس آسيا بين النشامى وقطر

غارة إسرائيلية على بلدة طير حرفا جنوب لبنان

الاحتلال يعلن سحب كتيبة مدفعية من غزة

كتائب القسام: استهدفنا دبابة ميركافا غرب مدينة غزة

صحة غزة: الأطباء والجرحى والنازحين بمجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل والجوع

إصابة 54 جندياً إسرائيلياً بنيران صديقة و391 بحوادث دهس في غزة

مستعمرون يعتدون على رعاة الأغنام والمزارعين بمسافر يطا

الهلال الأحمر الفلسطيني : استشهاد مسعف وإصابة 2 برصاص الاحتلال في غزة

الخميس، 08-02-2024 02:11 م

زراعة بني كنانة: كميات الهطول المطري تبشر بموسم جيد

1605796372902


الوكيل الإخباري - قال مدير مديرية زراعة بني كنانة المهندس أحمد الخصاونة، إن قراءات كميات الأمطار التي هطلت حتى الآن تبشر بموسم زراعي جيد هذا العام.

اضافة اعلان


وأضاف أن كميات الهطول المطري لغاية الأول من شباط الحالي من حيث التوزيع المطري والأيام الماطرة البالغ عددها 26 يوما، لها تأثير جيد على القطاع النباتي بشكل عام، سواء الأشجار المثمرة أو المحاصيل الزراعية الشتوية والصيفية، حيث ستساهم كمية الأمطار بتحسين التمايز الزهري والعقد ونمو الثمار مستقبلا.


وبين أن هذه الأمطار لها تأثير ممتاز في تفرع ونمو واستطالة المحاصيل الحقلية الشتوية، كما سيساعد على إطالة عمر فترة الإزهار للنباتات، وذلك لإتاحة الفرصة للنحل بجني الرحيق وحبوب اللقاح وبالتالي تقوية الخلايا والحصول على إنتاج جيد من العسل، إضافة إلى أن الزراعات الصيفية أيضا ستستفيد من الهطول المطري الذي سيحتفظ برطوبة التربة لفترة طويلة قادمة، ما سيساهم في زيادة إنتاج المحاصيل الصيفية مثل البامية والفقوس والبقوليات بأنواعها.


وعن المياه الجوفية أشار الخصاونة، إلى أن الأمطار التي هطلت تعتبر رافدا أساسيا وسوف تعمل على زيادة تدفق المياه السطحية في الينابيع وزيادة مخزون المياه الجوفية، التي ستروي البساتين الشجرية المثمرة في الأيام القادمة وعند الحاجة.


ودعا المزارعين إلى ضرورة المتابعة الحثيثة للأشجار المثمرة وخصوصا اللوزيات في مرحلة الإزهار، وذلك تحسبا من الإصابة بمرض العفن البني (المونيليا) ومتابعة المحاصيل الحقلية، خوفا من الإصابة بالأمراض الفطرية مثل مرض "صدأ الأوراق"، وبخاصة على محصولي القمح والشعير.


كما دعا المزارعين والمواطنين إلى المباشرة في عمليات الزراعة وذلك نظرا للظروف الجوية المناسبة، والعمل على زراعة الحدائق المنزلية بالخضروات الشتوية المختلفة، خاصة مع هطول كميات مطرية مناسبة تساعد على عملية الإنبات المبكر لجميع المزروعات، مشيرا إلى أن هذه الفترة مناسبة جدا لإجراء العمليات الزراعية الهامة من تقليم وحراثة وتسميد للأشجار المثمرة، كأشجار الزيتون.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1707385813362

صدور كتاب "الصحفي سليم المعاني.. سيرة ذاتية"

1707390984739

"الشباب" تطلق رابط التسجيل لبطولة الشباب الرمضانية لخماسيات القدم

425678_11_1707388175

انطلاق فعاليات مؤتمر ريادة الأردن طبيا في السلم والحرب

394691728_742854694544553_252874239818306162_n

العطاءات الحكومية تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

HS1H0896-copy-scaled-1-1715x1157

تأجيل أعمال تحديث خدمات الأحوال المدنية بمركز الخدمات الحكومي لإشعار آخر

345373

الحكومة تُقدم مليون دينار دعماً لاتحاد كرة القدم

أخبار متعلقة
1705067844288.jfif

ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء السنغافوري

1705066816312

محافظ عجلون يؤكد الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية

1704974252282

بحث تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين اليرموك والمحكمة الدستورية

1704974463329

رئيس ديوان المحاسبة يبحث ونظيره السعودي سبل تعزيز التعاون

1704972413833

مذكرة تفاهم بين "العدل" و"الأردنية" للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية

62229_20_1698563521

7 مليارات دينار حجم التداول العقاري في المملكة خلال العام الماضي