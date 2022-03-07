زراعة مأدبا تبدأ بتحريج 650 دونما

الوكيل الإخباري - قال مدير زراعة مادبا الدكتور عبد الحافظ ابو عرابي، إن وزارة الزراعة وفرت بنية تحتية مناسبة للتوسع بمشروع التحريج الوطني في منطقة ماعين - البحر الميت حيث سيتم البدء بزراعة 650 دونما خلال هذا العام.

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وأضاف ابو عرابي في تصريح لـ (بترا) اليوم الإثنين، إنه تم إنشاء خزان مياه في حمرة ماعين بسعة 700 متر مكعب يغذى من ينابيع دائمة، كما عملت الوزارة على إنشاء محطة طاقة شمسية على مساحة دونم وبكلفة 135 ألف دينار لضخ المياه للمساحات الحرجية.



وبين أن البنية التحتية سمحت لمديرية زراعة مادبا بالشروع بداية هذا العام بزراعة الأشجار الحرجية على امتداد طريق ماعين البحر الميت على مساحة 500 دونم كمراع وزراعتها بالنباتات الرعوية، و 150 دونما لزراعتها بالأشجار الحرجية على امتداد الطريق، مؤكدا أهمية هذا المشروع، خاصة أن طريق ماعين بانوراما البحر الميت سياحي ولا يوجد على طول الطريق أي شجرة حرجية.



وأوضح أن مشروع زراعة نبات الجوجوبا الطبي في المنطقة وعلى مساحة 150 دونما يعد من المشاريع الناجحة خاصة أنه نفذ في منطقة صعبة بيئيا ولا تزيد كمية الأمطار فيها على 50 ملم.



ونوه أبو عرابي إلى أن وزارة الزراعة تدرس إقامة حفائر ترابية في المناطق المطلة على حمرة الفيصلية وماعين لتجميع مياه الأمطار، وبما يعود بالنفع على المزارعين في المنطقة، وإعادة تأهيل المنطقة الحرجية والرعوية.



يذكر أن مساحة الأراضي الحرجية في محافظة مأدبا تصل إلى 141 ألف دونم.





