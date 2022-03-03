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الخميس، 03-03-2022 08:04 م

الزراعة توزع مبيدات ليماتودا على 350 مزارعاً في وادي السير لمكافحة امراض التين

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن هناك خطة تحريج واضحة تعتمد على زراعة أطراف الطرق للخط الصحراوي ومداخل المحافظات وانشاء غابات وتعويض الفاقد من الأشجار من آثار المنخفضات الجوية وشراكات مع جميع الجهات من جامعات وجمعيات ومؤسسات لتوسيع الرقعة الخضراء.

وجرى خلال جولة ميدانية للوزير في لواء وادي السير، بحضور نواب اللواء والمزارعين توزيع 1350 لتراً من مبيدات ليماتودا التين على 350 مزارعاً في وادي السير لغايات مكافحة امراض التين.

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