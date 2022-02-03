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الخميس، 03-02-2022 09:39 م

زها الثقافي في عجلون يعقد دورات تدريبية لتنمية مهارات

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 الوكيل الاخباري - يعقد مركز زها الثقافي في محافظة عجلون دورات تدريبية متنوعة بهدف تعزيز قدرات المشاركين من الفئات العمرية المختلفة.

وقالت مدير عام مراكز زها الثقافية، رانيا صبيح، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن مركز زها عجلون يعقد حاليا أكثر من 20 دورة تدريبية، ومنها: المكتشف الصغير، والابتكار المجتمعي، والخدمة المجتمعية، والتسويق الإلكتروني، واللغة الإنجليزية من خلال اللعب، والأشغال اليدوية، والقيادي الصغير، والمهارات الشخصية، وتطوير الذات، وحكايا زها، والعالم الصغير، والرسم وتصميم الألعاب الإلكترونية، وفضاءات التفكير الإبداعي، والدبكة، وبرمجة وتصميم الروبوت الآلي، والإلكترونيات، وتنمية الوعي البيئي لدى الأطفال والدفاع عن النفس.

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