السبت 29-07-2023
الوكيل الاخباري

سعي للتوسع في فتح معارض دائمة لبيع منتوجات لنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل

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السبت، 29-07-2023 04:12 م

سعي للتوسع في فتح معارض دائمة لبيع منتوجات لنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل

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الوكيل الاخباري - تسعى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لمديرية الأمن العام، إلى التوسع بفتح معارض دائمة لبيع وعرض منتوجات نزلاء هذه المراكز في المحافظات كافة، وذلك بعد افتتاح المعرض الدائم في منطقة الوحدات وإطلاق المتجر الإلكتروني، وفق مساعد مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل للمشاغل الحرفية للإنتاج والتسويق العقيد رائد أبو عواد السبت.

وقال أبو عواد إن "ريع المنتجات يعود إلى النزلاء والعاملين في المشاغل في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل. والمنتجات المعروضة في المهرجان هي مطرزات، وحقائب جلدية، وكنب، وجلسات عربية، وغرف نوم، وأطقم سفرة، ومشغولات تراثية".

واستحدثت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل مشاغل المراكز منذ سنوات لتكون مصدرا لتدريب النزلاء ودخلا لهم بعد خروجهم من مراكز الإصلاح، وفق أبو عواد.

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