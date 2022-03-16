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الأربعاء، 16-03-2022 10:31 م

سفراء الخليج يؤكدون متانة العلاقات مع الأردن

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الوكيل الاخباري - عقد سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأردن، في مقر السفارة السعودية في عمّان، الأربعاء، اجتماعهم الدوري لبحث علاقات دول المجلس مع الأردن وسُبل تنميتها، والتنسيق والتعاون في مختلف المجالات.

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ويأتي الاجتماع في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها سفراء دول مجلس التعاون، بهدف تبادل الآراء وتنسيق المواقف بما يخدم المصالح والقضايا المشتركة لدول المجلس والبلد المضيف.


وأكد السفير السعودي نايف بن بندر السديري، أن كافة دول مجلس التعاون الخليجي تكن التقدير الكبير والأهمية في علاقاتها مع الأردن، وهناك تطلع دائم إلى تعزيز هذه العلاقات، مؤكداً أهمية هذه الاجتماعات الدورية التي تتيح الفرصة للتشاور حول الرؤى المستقبلية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمصالح المشتركة بين دول المجلس من جهة، وتعزيز المصالح الثنائية والتعاون بينها وبين الأردن من جهة أخرى.


من جهتهم، أكد سفراء دول مجلس التعاون لدى الأردن خلال الاجتماع، أن العلاقات الخليجية الأردنية تعد أنموذجاً يحتذى به للتعاون العربي في جميع المجالات، وصورة مشرقة يمكن البناء عليها لتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل الاتفاقيات والقرارات العربية بهذا الشأن.


واتفق سفراء دول المجلس على أهمية دعم أطر التعاون بين مجلس التعاون والأردن في مختلف المجالات.


 




 

 


 

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