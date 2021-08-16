سلاح الجو الملكي يفتح باب التجنيد

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

سلاح الجو الملكي يدعوكم للإنضمام إلى صفوف أبطال الشرف والفداء لتكون صقراً من الصقور الشجعان لتنال شرف الدفاع عن سماء الوطن وشرف حمل رسالة الثورة العربية الكبرى.فبادر أخي الطالب و أختي الطالبة لمقابلة لجنة الإنتخاب إذا توفرت لديك الرغبة الأكيدة بالإنضمام كتلميذ مرشح طيران ضمن برنامج بكالوريوس علوم الطيران في كلية سلاح الجو الملكي التقنية لعلوم الطيران.شروط إنتخاب وتجنيد تلاميذ مرشحي الطيران :1. يتم تقديم الطلبات وإرفاق الوثائق المطلوبة إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لسلاح الجو الملكي2. أن يكون أردني الجنسية وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.3. أن يكون حائز على أي من الشهادات التالية:أ. شهادة الدراسة الجامعيةب. شهادة الدبلوم.ج. شهادة الدراسة الثانوية العامة (الفرع العلمي , الأدبي) فقط على أنلا يقل المعدل العام فيها عن 70% ولجميع مستويات المتقدمين الثقافية(ثانوية عامة , دبلوم , بكالوريوس).4. أن يكون المتقدم حاصل على معدل 70% باللغة الإنجليزية كحد ادنىلمستوى الثانوية العامة.5. أن يكون أعزب.6. أن لا يقل الطول عن (165سم) ولا يزيد عن (185سم) وان يتناسبالطول مع الوزن.7. ان لايكون ممن تقدم لمقابلة لجنة إنتخاب الطيارين في الأعوام السابقة.8. ان لا يتجاوز العمر حتى 31/12/2021:أ. 24 عاماَ بالنسبة للجامعيين مواليد ليس قبل (1/1/1998).ب. 22 عاماً بالنسبة لحملة الدبلوم مواليد ليس قبل (1/1/2000).ج. 20 عاماً بالنسبة لحملة الشهادة الثانوية العامة مواليد ليس قبل (1/1/2002).9. ان يجتاز الفحوصات المقررة لتجنيد تلاميذ مرشحي الطيران.10. تنطبق كافة الشروط اعلاه على المتقدمين من الذكور والإناث.11. ان لايكون للمتقدم أخ أو أخت تلميذ مرشح او طيار عامل في سلاح الجو الملكي.12. ان تنطبق على المتقدم شروط القبول المعتمدة لدى الجامعات الأردنية.الوثائـــــــــــق المطلوبـــــــــــــــة:يجب على كل من يتقدم للجنة المقابلة أن يبرز الوثائق الثبوتية التالية:1. شهادة الدراسة الجامعية (المصدقة) + كشف العلامات على أن تكون مصدقة منوزارة التعليم العالــــي.2. شهادة دبلوم لخريجي كليات المجتمع (المصدقة) + كشف العلامات على أن تكونمصدقة من وزارة التعليم العالي.3. كشف علامات شهادة الدراسة الثانوية العامة مصدقاً لخريجي الجامعات وكلياتالمجتمع والثانوية العامة.4. شهادة الميلاد الأصلية او صورة مصدقة عنها.5. دفتر العائلة + صورة مصدقة عنه.6. جواز السفر أو الهوية الشخصية.7. دفتر خدمة العلم للذكور.8. ملابس رياضية مع حذاء خفيف.9. صورة شخصية عدد (6).