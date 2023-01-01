الأحد 01-01-2023
الوكيل الاخباري

سيارة تقتحم مطعم شاورما بعمان.. صورة

العثور على جثة فتاة عربية داخل كرفان في مخيم الزعتري

كوريا الجنوبية تعد للحرب وتحذر جارتها الشمالية

تعطيل الدوام في جامعة الحسين بن طلال الاثنين بسبب الأحوال الجوية

أبرز الشخصيات التي رحلت عن عالمنا في 2022 - أسماء وصور

الأردن يدين هجوما استهدف حاجزا أمنيا في مصر

سلطة وادي الأردن تحذر من السيول والفيضانات

التربية تنعى المعلم محمد أبو شقير

الحمل الكهربائي يسجل 3540 ميجا واط مساء السبت

وزارة العمل توضح إنجازاتها رغم التحديات خلال العام 2022

الأحد، 01-01-2023 03:11 م

سلطة وادي الأردن تحذر من السيول والفيضانات

112


الوكيل الإخباري - حذرت سلطة وادي الأردن من السيول والفيضانات، وخاصة في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، داعية الجميع إلى ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة.اضافة اعلان


وأهابت السلطة بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.

وأكدت أن طواقمها المناوبة في جميع ادارات السلطة في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين والتعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة بكل مسؤولية واحترافية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1200px-Al-Naser_Restaurant

سيارة تقتحم مطعم شاورما بعمان.. صورة

3517dbc192aef9ee08b3ea23780c03b8

العثور على جثة فتاة عربية داخل كرفان في مخيم الزعتري

0L5A1485 - Copy

2022 عام الإنجاز الوطني على المستويين السياسي والحزبي

63b1822eb3d62 (1)

تعطيل الدوام في جامعة الحسين بن طلال الاثنين بسبب الأحوال الجوية

0L5A0190

الأشغال تنجز مشاريع بما يفوق 144مليون دينار خلال العام 2022

63b1788fb43f9

الأردن يدين هجوما استهدف حاجزا أمنيا في مصر

أخبار متعلقة
2701fca89ac3c5b1950a7f12bdad051f (1)

سلطة وادي الأردن: تخفيض الفاقد المائي في قناة الملك عبدالله لـ18%

King_Abudulla_I_canal_JO

مشروع بمليون يورو لتعزيز جهود مواجهة آثار التغير المناخي في وادي الأردن

img-20221204-wa0003

المستقلة للانتخاب تطلق المنصة الإلكترونية للأحزاب السياسية

271661071_1614153432264083_8868915191916596537_n

مؤسسة ولي العهد ووزارة الشباب تحتفلان في إربد باليوم العالمي للمتطوعين

E-Ram5CXMAYMFfE

الملك والرئيس المصري يجريان مباحثات بالقاهرة

figuur-i-537

مذكرة تفاهم بين الحوسبة الصحية ومسارات المعرفة لإطلاق منصة حكيم همم