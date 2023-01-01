سلطة وادي الأردن تحذر من السيول والفيضانات

الوكيل الإخباري

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- حذرت سلطة وادي الأردن من السيول والفيضانات، وخاصة في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، داعية الجميع إلى ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة.وأهابت السلطة بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.وأكدت أن طواقمها المناوبة في جميع ادارات السلطة في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين والتعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة بكل مسؤولية واحترافية.