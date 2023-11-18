سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

الوكيل الاخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن عن العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة وتم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال جميع الإدارات بالاغوار و تفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية التحكم وفي كافة المديريات التابعة لها، و الأغوار الجنوبية وكذلك في جميع مواقع السدود في المملكة .

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و تهيب سلطة وادي الأردن بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والارواح ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.

