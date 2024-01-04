إقرار الخطط التحسينية والتنفيذية لخطة جامعة البلقاء التطبيقية الاستراتيجية

الوكيل الإخباري - أقر مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية خلال جلسة عقدها مساء أمس الأربعاء برئاسة الدكتور أمية طوقان، الخطة التحسينية لأداء الجامعة والخطط التنفيذية للخطة الاستراتيجية للجامعة (2022-2025).

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وقال طوقان إن الخطة التحسينية لأداء الجامعة والخطط التنفيذية المنطلقة من الخطة الاستراتيجية للجامعة، جاءت كثمرة للشراكة وعمل الفريق الواحد بين مجلس أمناء الجامعة وإدارتها، ونتاجا للسياسات العامة التي وضعها المجلس، والتي تعمل على ترجمة رؤية الجامعة المتمثلة بأن تصبح "جامعة تطبيقية رائدة ومنافسة عالميا، ومتميزة في التدريس والبحث العلمي التطبيقي، والإبداع، والابتكار والريادة لبناء اقتصاد ومجتمع المعرفة.



بدوره، بين رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني إن الجامعة وضعت أولوياتها لتحسين أدائها من خلال خطة تحسينية جرى تضمينها في خطتها الاستراتيجية لتتواءم مع معايير ضمان الجودة المحلية والدولية وربطها بالسياسات العامة التي وضعها مجلس الأمناء والسياسات التنفيذية في الجامعة.



وقال إن الجهود موجهة نحو تطوير مؤشرات أداء مستدامة ومقارنات مرجعية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وتصميم هذه الخطط بعناية لتتناسب مع طبيعة البيئة الداخلية والخارجية للجامعة، ولتعزز نقاط القوة وتستغل الفرص المتاحة ولتتعامل بشكل تفاعلي إيجابي مع التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في الأردن.



وأضاف أن هذه الخطط امتازت بمنهجية إعدادها التي ضمنت التشاركية من قبل جميع الكليات والعمادات والوحدات والمراكز والدوائر الإدارية في الجامعة من حيث الأهداف والخطط التنفيذية وفقا لسياسات الجامعة العامة ومعايير ضمان الجودة الشاملة وأهداف التنمية المستدامة التي تسعى الجامعة لتحقيقها.



وأشار إلى أن هذه المنهجية حددت 30 هدفا تنفيذيا، ثم قام 30 فريق عمل ضم 220 عضوا يمثلون الكليات والأقسام الأكاديمية والوحدات الإدارية لاقتراح الخطط التنفيذية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.