سلطنة عُمان تعزي بشهداء الأمن العام

الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية في سلطنة عُمان، عن خالص تعازي السلطنة ومواساتها للمملكة باستشهاد عدد من رجال الأمن العام أثناء تأديتهم واجبهم المقدس في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة، وعن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.



وأكدت في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، تضامن السلطنة التام مع الأردن فيما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن وضمان الاستقرار في المملكة، ورفضها المطلق لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف النيل من أمن واستقرار الدول ومكتسبات شعوبها ومقدراتها.

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