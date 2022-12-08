التدريب المهني تؤكد أهمية العلاقة التشاركية مع الهاشمية للمصابين العسكريين

الوكيل الاخباري - أكد مدير معهد التدريب المهني عين الباشا، الدكتور فتح الله أبو سليم، خلال زيارته للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، اليوم الخميس، أهمية العلاقة التشاركية التي تربط المعهد والهيئة لخدمة المصابين العسكريين وذويهم.



وقال الدكتور أبو سليم، خلال متابعته لسير العمل في دورة صيانة الأجهزة الكهربائية المنزلية للمصابين العسكريين التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع المعهد، إن مؤسسة التدريب المهني لن تألو جهدًا بتقديم كل ما بوسعها لإنجاح هذه الدورات التدريبية والتي تساعد المصابين العسكريين على إيجاد فرص عمل لهم بعد حصولهم على شهادات تدريبية من المؤسسة، مما يساهم في إعادة دمجهم في المجتمع كأعضاء فاعلين وقادرين على العمل والعطاء.

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