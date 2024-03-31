رئيس الديوان الملكي: الأردن بقيادته الهاشمية يقف على خط الدفاع الأول عن فلسطين

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن الأردن، بقيادته الهاشمية، يقف في خط الدفاع الأول عن فلسطين، ولم يتوانى يوما عن تلبية نداء الواجب تجاه الأشقاء والوقوف إلى جانبهم ونصرتهم.





وقال العيسوي، خلال لقائه اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من ممثلي المجتمع المحلي والقطاع الشبابي بمحافظة مأدبا، أن مواقف الأردن تجاه فلسطين وأهلها ثابتة وراسخة وتاريخية، وسيبقى سندا للأشقاء وداعما قويا لمساعيهم لنيل حقوقهم الوطنية المشروعة، وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة.

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وأضاف أن جلالة الملك يبذل جهودا مكثفة ومتواصلة، على الصعيدين الدولي والإقليمي، لوقف العدوان الإسرائيلي، الهمجي والسافر، على الأشقاء في قطاع غزة، ووقف سفك دماء المدنيين وكسر الحصار، غير المسبوق الذي يتعرضون له، لتجويعهم وحرمانهم من جميع سبل الحياة.