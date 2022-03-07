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الإثنين، 07-03-2022 12:29 م

سهم أرامكو يسجل 46 ريالاً.. مستوى قياسي جديد

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الوكيل الاخباري-ارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1.9% عند سعر 45.45 ريال في التعاملات المبكرة من جلسة اليوم الاثنين، بعد أن سجل خلال الجلسة سعر 46 ريالاً لأول مرة منذ إدراجه في ديسمبر 2019، مواصلاً تسجيل مستوياته القياسية خلال الفترة الأخيرة.

وتصدر سهم أرامكو قيم وأحجام التداول بنحو 422 مليون ريال عبر التداول على نحو 9.2 مليون سهم، وذلك على وقع الارتفاعات التاريخية لأسعار النفط.

وقاد سهم أرامكو قطاع الطاقة للارتفاع 1.67% متصدراً ارتفاعات القطاعات، رغم تراجع مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" بنسبة 0.32% عند مستوى 12763.5 نقطة في هذه الأثناء.

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