الخميس 17-02-2022
الوكيل الاخباري

اربعيني يحرق نفسه في صويلح والأمن يحقق

الخارجية تدعو ذوي مواطن لمراجعتها لأمر هام

بعد السماح لفئتين فقط من غير السعوديين أداء الحج .. الأوقاف للوكيل: ننتظر الخطاب الرسمي

مؤتمر صحفي بعد قليل في رئاسة الوزراء للإعلان عن الإجراءات التخفيفية

عقل يطالب بتثبيت اسعار المحروقات 6 اشهر

الحكومة تبحث زيادة التبادل التجاري مع مصر

وزير الزراعة يشارك في المؤتمر الدولي للتمور

بدء الطعون بطلبات الترشح للانتخابات المقبلة أمام المحاكم

الجيش: مقتل 30 مهربا منذ تغيير قواعد الاشتباك

الأرصاد: تساقط للثلوج على المرتفعات يوم السبت - تفاصيل

الخميس، 17-02-2022 01:57 م

بعد السماح لفئتين فقط من غير السعوديين أداء الحج .. الأوقاف للوكيل: ننتظر الخطاب الرسمي

1938290


الوكيل الاخباري - قال مدير عام دائرة الحج والعمرة في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية مجدي البطوش، إن الوزارة بانتظار الخطاب الرسمي من السلطات السعودية، بشأن ترتيبات موسم الحج للعام الحالي. 

وأضاف البطوش لـ " الوكيل الإخباري" إنه وفقاً لقرار السلطات السعودية سيتم تحديد العدد المسموح لمن يحق لهم أداء فريضة الحج.

اضافة اعلان


وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الخميس، أنه تم تحديد فئتين فقط من غير السعوديين، يسمح لهما بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام.

 

وأكدت الوزارة، أنه لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، أو يقيم بإقامة نظامية داخل السعودية.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
60d6fb60926fd (1)

الصحفيين: ملف الاستثمار أولوية

وزارة الخارجية

الخارجية تدعو ذوي مواطن لمراجعتها لأمر هام

WhatsApp Image 2022-02-17 at 1.11.36 PM

وزارة المياه تتطلع للاستفادة من التجربة الأمريكية

النجار

النجار تنعى التشكيلية والشاعرة السعودي

1645097375660

اتفاقية بين الأعلى لذوي الإعاقة ومعهد العناية بصحة الأسرة

FLyt4auXsAMKgr2

الخصاونة: الأردن متمسك بثوابته إزاء القضية الفلسطينية

أخبار متعلقة
بببببببببببببببب

افتتاح معبر الدرة امام الركاب وحركة الشحن

001-3-2

توقعات بارتفاع أسعار رحلات العمرة... وأكثر من 70 دينارا تكلفة فحوص كورونا

main_image613f2d925b8b7

الأوقاف: ملتزمون بالتعليمات السعودية الجديدة لأداء العمرة

main_image61fbc1ffcb875

الخصاونة: مشروع نيوم يخدم الواقع الاقتصادي

61fa8eb6a2a98

الملك يُدين الاعتداءات الحوثية على السعودية ويؤكد أن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن الأردن

155843

%33.9 من سكان الأردن "مهاجرون"