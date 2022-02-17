بعد السماح لفئتين فقط من غير السعوديين أداء الحج .. الأوقاف للوكيل: ننتظر الخطاب الرسمي

الوكيل الاخباري - قال مدير عام دائرة الحج والعمرة في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية مجدي البطوش، إن الوزارة بانتظار الخطاب الرسمي من السلطات السعودية، بشأن ترتيبات موسم الحج للعام الحالي.



وأضاف البطوش لـ " الوكيل الإخباري" إنه وفقاً لقرار السلطات السعودية سيتم تحديد العدد المسموح لمن يحق لهم أداء فريضة الحج.

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وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الخميس، أنه تم تحديد فئتين فقط من غير السعوديين، يسمح لهما بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام.

وأكدت الوزارة، أنه لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، أو يقيم بإقامة نظامية داخل السعودية.

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