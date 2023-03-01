سويدان: الزلزال المُسجل في طبريا اليوم لا علاقة له بزلزال تركيا وسوريا

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان إن الزلزال الذي سُجل صباح اليوم في بحيرة طبريا لا علاقة لها بالنشاط الزلزالي الذي يحدث في تركيا وسوريا.

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وبيّن سويدان لـ "الوكيل الإخباري" أن المرصد سجل زلزالاً صباح اليوم في بحيرة طبريا بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر بعمق 5 كم، موضحاً أنه زلزال ضعيف وغير محسوس ولا يوجد له أي تأثير.



ودعا المواطنين إلى عدم التخوف والابتعاد عن الأخبار التي تثير الرأي العام، مشيراً إلى أن منطقة طبريا تشهد عادة زلازل بسيطة غير محسوسة ولا تؤثر مطلقاً على الحياة العامة.

