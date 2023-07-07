سياسيون: نظام ممارسة الأنشطة الحزبية والطلابية يحتاج مزيداً من التوعية

الوكيل الإخباري - قال سياسيون، إن نظام الأنشطة الحزبية والطلابية الذي أقر نهاية العام الماضي، وبدأ العمل به مؤخرا، يحتاج إلى المزيد من التوعية لفهم محدداته وتفاصيل المواد التي تضمنها.

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وأضافوا أن نظام ممارسة الأنشطة الطلابية والحزبية الذي جاء إقراره في إطار منظومة التحديث السياسي التي تم إطلاقها مع مطلع المئوية الثانية للدولة الأردنية، يعكس تطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني نحو تطوير منظومة الإصلاحات الشاملة، التي أكدت ضرورة التركيز على الشباب وتمكينهم في المجال السياسي.

وبين العضو المؤسس لحزب تقدُّم العين خالد البكار، أن النظام يعتبر مفهوما حديثا على الحياة الجامعية وبيئتها الداخلية من أعضاء هيئات تدريسية وطلبة وكوادر بشرية عاملة، لذلك يحتاج المفهوم إلى إيجاد وسائل للتوعية من كافة الجوانب، لتحفيز الشباب على ممارسة العمل الحزبي داخل الحرم الجامعي وصولا إلى تعزيز الدور الطلابي في الحياة الحزبية وكسب التأييد من قبل فئة تشكل نسبة كبيرة من المجتمع، ونموذجا علميا على المستوى الفكري الذي أحوج ما تكون إليه الأحزاب من مختلف الآراء والتوجهات.



وأضاف، أن النظام يعد إنجازا يبنى عليه كبداية لتطوير منظومة العمل السياسي والحزبي ويبعث الأمل لدى الشباب بالاعتراف بدورهم الفاعل في مسيرة النماء والتطور، التي تشهدها الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.



وأكد البكار، أن المنظومة السياسية بنيت على أساس التدرج على مدى عشر سنوات تقريبا، وجميع القوانين التشريعية المتعلقة بها تشجع على العمل الحزبي والسياسي وتعرّض كل من يعيق المشاركة الشبابية أو الانتساب للأحزاب إلى المساءلة.



وبين، أن الهيئة المستقلة للانتخابات ووزارة التنمية السياسية والجامعات بشكل عام، قامت بدور مقدر من حيث صياغة النظام وعقد الورش واللقاءات التي توضح آلية تطبيقه والفوائد التي يحققها على صعيد صنع القيادات السياسية الشبابية، ولكن النظام لا يزال بحاجة إلى جهود مضاعفة من حيث التوعية بالرسالة الهادفة التي يسعى إلى ترجمتها، لضمان انخراط طلبة الجامعات بالعمل الحزبي البرامجي الذي يسهم في بناء الوطن وتوفير مستقبل أكثر ازدهارا لشبابه.