شاب أردني يكتب المصحف الشريف كاملا بخط اليد - فيديو وصور

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي



انهى الشاب الأردني أحمد عادل السفاسفة كتابة المصحف الشريف بخط اليد بعد عامين ونصف باستخدام الحبر العربي وأقلام معدنية.



وقال السفاسفة لـ "الوكيل الإخباري" إن هذه الفكرة جاءت له بعد الاطلاع على فيديوهات للخطاط عثمان طه الذي كتب المصحف 14 مرة، وبتوفيق من الله ألهمته تلك الفكرة لكتابة المصحف الشريف.



وتابع السفاسفة أنه تدرب منذ الصف العاشر على الخط العربي، وتابع بعد ذلك في المراحل الجامعية، وهذا ما ساعده على كتابة القرآن الكريم بخط النسخ.



وأشار السفاسفة إلى أنه بحث عن مصحف مفرغ من الآيات والأرقام ووجده بعد بعض الجهد، وبدأ بالفاتحة الى اتمام آخر سورة من المصحف الشريف .



وبين السفاسفة، الذي عمل مدرّسًا لمادة الجغرافيا في إحدى مدارس الطفيلة، أنه حرص خلال أيام الدوام على كتابة 3 صفحات، وفي أيام العطل اكمل كتابة 5 صفحات مشيرًا إلى أنه كان يستغرق حوالي 6 ساعات لإكمال كتابة الصفحات.

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