شاب ينجو بفضل الله ولطفه بعد إصابته بلدغة ثعبان بالبحر الميت - صور

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تماثل الشاب أحمد نوّاف الشورة للشفاء بعد أن لدغته أفعى الحراشف السامة في منطقة البحر الميت، وأُدخل على إثرها مستشفيات البشير - قسم العناية الحثيثة .
فيما تماثل الشاب الشورة للشفاء عقب المتابعة الحثيثة من كادر مستشفيات البشير ، خاصة استشاري الأمراض الباطنية و الصدرية الدكتور طه اللوزي وأخصائي الباطني الدكتور باسم بدر وأخصائي الباطني الدكتور أنس التميمي ورئيس قسم العناية الحثيثة الدكتور خلدون خضر.
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