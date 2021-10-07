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الخميس، 07-10-2021 10:19 ص

شارع يتسبب بوفاة الكثيرين في جرش ووزارة الاشغال تتابع

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكدت الناطق الاعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والاسكان عروب العبادي، اليوم الخميس، إن الوزارة ستقوم بمتابعة شكوى مواطن  بوجود شارع يتسبب بحوادث مرورية خطيرة في منطقة المصطبة بمحافظة جرش.

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وقالت العبادي بتصريحات خاصة لـ "الوكيل الإخباري" إنه سيتم تمرير شكوى مواطن بوجود شارع بحاجة إلى مطبات إلى مدير إدارة الطرق ليتم الكشف عليها.

 

وبينت ان الشارع اذا كان بحاجة حقيقية إلى التعزيز، ستباشر الوزارة بعملها على الفور.

 

وكان قد وصل "الوكيل الاخباري" شكوى من مواطن بوجود شارع في منطقة المصطبة بمحافظة جرش يتسبب بحوادث مرورية خطيرة قد تودي بحياة الكثيرين.

 

وطالب المواطن باضافة مطبات لتخفيف سرعة شارع الموت حفاظا على أرواح المواطنين.

 

وكان قد أطلق المواطن اسم شارع الموت على نفس الشارع لأنه ابنه قد توفى بحادثة دهس عليه.

 

وكان قد شهد الشارع حوادث دهس كثيرة منها دهس اربعينية قبيل أيام .

 

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