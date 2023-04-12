شاهد - أدهم النابلسي ينشر مقطع فيديو لتلاوة خاشعة للقرآن الكريم

الوكيل الاخباري - نشر أدهم النابلسي مقطع فيديو عبر صفحاته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتلو آيات من سورة البقرة .
وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القراءة الخاشعة والصوت الجميل الذي يتمتع به الفنان المعتزل والذي قرر الانفصال عن عالم الغناء والتفرغ للعبادة .
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ [ ١٨٦: سُورَةُ البَقَرَةِ ] #AdhamNabulsi #أدهم_نابلسي pic.twitter.com/D488Kp4vDV— Adham Nabulsi (@AdhamNabulsi) April 11, 2023