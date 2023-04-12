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الأربعاء، 12-04-2023 06:11 ص

شاهد - أدهم النابلسي ينشر مقطع فيديو لتلاوة خاشعة للقرآن الكريم

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الوكيل الاخباري - نشر أدهم النابلسي مقطع فيديو عبر صفحاته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتلو آيات من سورة البقرة .

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وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القراءة الخاشعة والصوت الجميل الذي يتمتع به الفنان المعتزل والذي قرر الانفصال عن عالم الغناء والتفرغ للعبادة .

 


 




 

 


 

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