شاهد - أدهم النابلسي ينشر مقطع فيديو لتلاوة خاشعة للقرآن الكريم

الوكيل الاخباري - نشر أدهم النابلسي مقطع فيديو عبر صفحاته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتلو آيات من سورة البقرة .

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وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القراءة الخاشعة والصوت الجميل الذي يتمتع به الفنان المعتزل والذي قرر الانفصال عن عالم الغناء والتفرغ للعبادة .