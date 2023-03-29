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الأربعاء، 29-03-2023 02:10 م

اعلان تقسيط عزائم رمضان للأردنيين يثير الجدل

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الوكيل الإخباري - أثار إعلان لشركة تمويل، حول تقسيط عزائم رمضان في الأردن، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبين الإعلان الذي ارفق معه صورة لـ " لصدر منسف" أن التقسيط للعزائم سيكون 3 أشهر بالتعاون مع أحد المطاعم الشهيرة.


وانقسمت آراء مواطنين رصدها " الوكيل الإخباري" على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لهذا الإعلان، حيث وجد البعض أن العزائم لغير المقتدرين من الكماليات وليس من الصحيح أن يقوم أي مواطن باخذ (قرض لأجل عزومه).

فيما وجد المؤيدون أنه يخفف عن المواطنين غير القادرين على تلبية متطلبات الواجبات الاجتماعية.

 

وانتقد العديد من الأردنيين صورة المنسف المدرجة على الأعلان

 




 

 


 

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