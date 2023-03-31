تاجر صاحب محل شهير بعمان يـسامح بديونه لوجه الله

الوكيل الإخباري - في مبادرة كريمة خلال شهر رمضان المبارك، أعلن تاجر أردني صاحب سوبر ماركت شهير في عمان بالتنازل عن جميع ديونه.

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وكتب التاجر عبر حسابه على فيسبوك: "أنا مسامح كل واحد بدي منو مصاري او شيكات راجعه لوجه الله تعالى، ‏سامح واصفح عن قرابتك وجارك وصديقك، ‏اسقطو الديون عن بعض اقضوا حاجات بعض، ‏القوي يشيل الضعيف كثير من الناس معسرين عن السداد ما عندهم يسددون، المسامح كريم، الكريم حبيب الله، اعمل خير تلقى خير من رب رحيم".



لاقت مبادرة التاجر ردود فعل واسعة واستحسان من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي داعين جيمع التجارة الأخذ بهذه المبادرة.

