السبت 01-04-2023
الوكيل الاخباري

واشنطن تمدد مهمة حاملة طائرات بعد هجوم في سوريا

من الفنان الذي اختاره جورج وسوف لتمثيل قصة حياته؟

كيف تلقت دائرة ترامب الاتهام؟ مصدر أميركي يكشف المفاجأة

بالفيديو ... إطلاق نار داخل باحات المسجد الأقصى وإغلاق أبواب مدينة القدس

إذا حصل خطأ في تحديد بداية شهر رمضان أو نهايته فهل يجب القضاء ؟

بـ 12 عياراً نارياً .. تفاصيل جديدة حول مقتل أب وابنه بمشاجرة أبو علندا

البترا تسجل أعلى دخول للموقع الأثري في تاريخها

ما هو موعد اخراج فدية الصيام عن كبار السن والمرضى ؟ الافتاء تجيب

تعرف على أعلى 20 وظيفة أجراً في العالم لعام 2023

برنت ينخفض ويسجل 79.4 دولار للبرميل

الجمعة، 31-03-2023 08:23 م

تاجر صاحب محل شهير بعمان يـسامح بديونه لوجه الله

2-158-780x470


الوكيل الإخباري - في مبادرة كريمة خلال شهر رمضان المبارك، أعلن تاجر أردني صاحب سوبر ماركت شهير في عمان بالتنازل عن جميع ديونه.

اضافة اعلان


وكتب التاجر عبر حسابه على فيسبوك: "أنا مسامح كل واحد بدي منو مصاري او شيكات راجعه لوجه الله تعالى، ‏سامح واصفح عن قرابتك وجارك وصديقك، ‏اسقطو الديون عن بعض اقضوا حاجات بعض، ‏القوي يشيل الضعيف كثير من الناس معسرين عن السداد ما عندهم يسددون، المسامح كريم، الكريم حبيب الله، اعمل خير تلقى خير من رب رحيم".


لاقت مبادرة التاجر ردود فعل واسعة واستحسان من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي داعين جيمع التجارة الأخذ بهذه المبادرة. 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ycnfy2z4

بـ 12 عياراً نارياً .. تفاصيل جديدة حول مقتل أب وابنه بمشاجرة أبو علندا

1602706461016

البترا تسجل أعلى دخول للموقع الأثري في تاريخها

37855_8_1649690638

ما هو موعد اخراج فدية الصيام عن كبار السن والمرضى ؟ الافتاء تجيب

FskfqesXgAEYLlZ

أكثر من مليون و570 ألف راكب استخدم باص عمان والباص السريع خلال شهر آذار

المفرق-صبحة-وصبحية-1-1536x1152

بدء فعاليات المجالس العلمية الهاشمية في المفرق

320232914945462355050

كيف يتم إخراج زكاة الفطر؟

أخبار متعلقة
working-background-10

أسعار اللحوم البلدية ترتفع .. الكيلو بـ 14 ديناراً

img2

تحديد دوام مركز الخدمات الحكومي في رمضان

124466

الأمانة: تركيب 5 إشارات ضوئية على دوار الشميساني قريباً

278570342_361509149348629_4414047912973188008_n (1)

أمانة عمان تنظم فعالية المشي احتفالا بيوم المدينة السبت المقبل

IMG-20230307-WA0118

الجمارك تدعو المسافرين للتصريح عن الأموال الزائدة عن 10 آلاف دينار

1678018155245

أمانة عمّان: توزيع 10 آلاف كتاب مجاني احتفالا بيوم المدينة