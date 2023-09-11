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الإثنين، 11-09-2023 06:39 م

شاهد : الملك يتابع تمرينا تعبويا نفذه أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشمالية - صور

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 الوكيل الاخباري - تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، مجريات التمرين التعبوي "الرد الحازم"، الذي نفذه لواء اليرموك الآلي/ 12 أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشمالية.

واستمع جلالته، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجازين قدمهما مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب العميد الركن محمود السواعير، وقائد المنطقة العسكرية الشمالية العميد الركن حسن أبو رمان.

وتناول الإيجازان سير الأمور التدريبية والعملياتية وفرضيات التمرين، إذ تم تدريب وتجهيز مرتبات القوات المسلحة لمواكبة ما توصلت إليه وقائع الحروب المتقدمة.

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