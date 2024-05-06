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الإثنين، 06-05-2024 02:15 م

فريق وزاري يطلع على ما إنجز من مشاريع حكومية في عجلون

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الوكيل الاخباري- عقد الفريق الوزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان في عجلون الاثنين ثاني اجتماع للفريق الوزاري الذي شكله رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وذلك بهدف الوقوف على ما أنجز من مشاريع حكومية خلال الـ25 سنة الماضية، وذلك في إطار احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.اضافة اعلان


وأكّد كريشان في كلمته الافتتاحية للاجتماع اعتزاز الأردنيين بالإنجازات التي حققها الوطن في جميع القطاعات، خلال الـ25 سنة الماضية (اليوبيل الفضي)، واستمرار مسيرة الإنجازات.

وأشار إلى أن الجهود الاستثنائية التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في تطوير الأردن خلال هذه السنوات، رغم التحديات التي واجهتها المملكة خلال هذه الفترة، والتي أبرزها الحرب على قطاع غزة والتحولات السياسية في المنطقة، واستضافة اللاجئين العراقيين والسوريين وجائحة كورونا، وارتدادات الحرب الأوكرانية على العالم ومنطقة الشرق الأوسط والمملكة.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء (أعضاء الفريق الوزاري) ومحافظ عجلون وعدد من الأمناء العامين، ورئيس مجلس المحافظة، ورؤساء بلديات المحافظة، وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، استعراض الإنجازات التي حققتها المحافظة خلال ال (25) سنة الماضية.

واستعرض محافظ عجلون الإنجازات التي تحققت في المحافظة خلال ال (25) سنة الماضية.

وتحدث خلال الاجتماع عدد من الوزراء، ورئيس مجلس المحافظة، ورؤساء بلديات المحافظة، وعدد من الأمناء العامين والمدراء التنفيذيين في المحافظة حول العديد من الإنجازات التي حققتها مختلف القطاعات في المحافظة خلال السنوات الـ25 سنة الماضية.

 




 

 


 

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