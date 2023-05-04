شاهد : فيديو حادث السير المروع الذي تسبب بـ 3 وفيات بإربد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر موقع الحادث المروع الذي وقع في اربد اليوم الخميس .



بدوره قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق اربد وشرطة اربد والرمثا تعاملت مع حادث تصادم وقع ما بين صهريج محمل بمواد نفطية ومركبة مما أدى إلى اشتعال المركبتين بمنطقة دوار جامعة العلوم والتكنولوجيا.



واكد ان كوادر الدفاع المدني وشرطة اربد والرمثا تحركوا الى موقع الحادث وقاموا باطفاء المركبتين حيث نتج عنه وفاة ثلاثة أشخاص وجرى اخلائهم الى المستشفى ،وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.

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