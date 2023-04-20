صورة - أب يوثق لحظة مؤلمة لتخلف اصدقاء ابنه عن حضور فطور أعدّه لهم، ويوجه رسالة

الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا ان احد الآباء التقطها لمائدة افطار اقامها ولده لاصدقائه ولم يأتِ منهم احد .

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وتظهر الصورة المتداولة لمائدة قبل افطار رمضان وهي خالية بدون ضيوف – حيث كتب الأب على الصورة: "ربو ابنائكم على الوفاء بالعهود".



وبالتفاصيل كتب الأب انه اقام وليمة إفطار لأصدقاء ابنه ودعاهم إليها إلا أن الأولاد تخلفوا عن الموعد ولم يأتوا إلى الإفطار .



و وجه الاب رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً "في موقف يدل على انعدام التربية في هذا الزمان ابني وجه لزملائه دعوة لتناول الإفطار واكد عليهم الحضور و تأكد من حضورهم صباح اليوم.. ولكن للأسف عند موعد الإفطار لم يحضر أحد .. حاول الاتصال بهم قبل الأذان ولم يرد احد منهم او حتى يكلف نفسه بالاعتذار … علموا أبناءكم على الوفاء بالعهود "



