شاهد : فيديو لمهندس اردني بين ضحايا زلزال تركيا يلهب مواقع التواصل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه المهندس الاردني هشام الزايد اثناء تواجده في تركيا لتقديم المساعدة لمتضرري الزلزال .



ويظهر بالفيديو المهندس الزايد اثناء سكبه الطعام لاحدى المتضررات من الزلزال والتي تبين انها من جنسية سورية حيث عبرت عن شكرها للاردنيين وعونهم لاشقائهم المتضررين .



يشار ان المهندس الزايد متواجد في تركيا ضمن كادر جمعية يد العون للإغاثة والتنمية الأردنية الأميركية .

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