السبت 18-02-2023
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السبت، 18-02-2023 10:12 م

شاهد : فيديو لمهندس اردني بين ضحايا زلزال تركيا يلهب مواقع التواصل

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه المهندس الاردني هشام الزايد اثناء تواجده في تركيا لتقديم المساعدة لمتضرري الزلزال .

ويظهر بالفيديو المهندس الزايد اثناء سكبه الطعام لاحدى المتضررات من الزلزال والتي تبين انها من جنسية سورية حيث عبرت عن شكرها للاردنيين وعونهم لاشقائهم المتضررين .

يشار ان المهندس الزايد متواجد في تركيا ضمن كادر جمعية يد العون للإغاثة والتنمية الأردنية الأميركية . 

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