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الثلاثاء، 23-05-2023 06:23 م

شاهد : كيف تعامل ضابط مع سائق توقف فجأة على دوار الداخلية ؟ - فيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لضابط سير يقدم المساعدة لسائق مركبة متوقفة في منطقة دوار الداخلية.

ولاحقاً تبين أن السائق عانى من فقدان كامل للوعي لحظة توقفه في حرم الدوار، فأسرع إليه ضابط السير المتواجد في الموقع وقدم له الإسعافات الأولية حتى تمكن من استعادة الوعي .

ثم قام بتقطيره بقطرة كانت موجودة بحوزة السائق، وأثناء ذلك صادف مرور أحد الاطباء الذي أثنى على الاجراءات السليمة لضابط السير واطمأن على صحته . 

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