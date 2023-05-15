شاهد : فيديو مروع يوثق لحظة وقوع حادث العقبة المُفجع

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة وقوع حادث سير العقبة المروع يوم امس الاحد .



ويُظهر الفيديو الذي تم تصويره بكاميرا مراقبة كانت مثبته داخل الشاحنة التي اصطدمت بمجموعة من المركبات يوم امس الاحد لحظة وقوع الحادث ، حيث تفاجأ سائق الشاحنة بعدد من المركبات داخل النفق .



الى ذلك تعاملت الفرق المتخصصة والعاملة في مديريتي دفاع مدني وشرطة العقبة مساء امس الاحد، مع حادث تصادم وقع ما بين شاحنة وعدد من المركبات داخل نفق المنطقة التاسعة بمحافظة العقبة.



اذ نتج عنه وفاة شخص وإصابة (13) آخرين بكسور وجروح ورضوض مختلفة في الجسم ، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.

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